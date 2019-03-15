Покинувшие Каракас дипломаты США продолжат работу на венесуэльском направлении

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Отозванные из Каракаса сотрудники посольства США продолжат работать на венесуэльском направлении, прежде всего в центральном аппарате Госдепартамента . Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

По его словам, покинувшие Каракас по распоряжению Вашингтона сотрудники американской дипмиссии прилетели в четверг вечером в столицу США. В ближайшее время их намерен принять госсекретарь США Майкл Помпео, сказал Абрамс.

Он также заявил, что достигнут "подлинный прогресс" на переговорах о том, кто будет представлять теперь интересы США в Каракасе в связи с закрытием американского посольства. Вашингтон рассчитывает завершить эти переговоры в течение 1-2 недель, уточнил Абрамс. Он не стал говорить, с какой именно страной или несколькими государствами США ведут эти консультации.