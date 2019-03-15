Совбез ООН осудил нападение в Новой Зеландии

ТАСС, 15 марта. Совет Безопасности (СБ) ООН в пятницу осудил нападение на посетителей мечетей в городе Крайстчерч, унесшее жизни 49 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление.

"Члены Совета Безопасности вновь подтвердили, что терроризм во всех своих формах и проявлениях составляет одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности", - говорится в заявлении СБ. Отмечается, что члены Совета назвали атаку чудовищной и трусливой, а также указали, что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче (административный центр региона Кентербери), где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.