Демократы в Палате представителей попытаются преодолеть вето Трампа 26 марта

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Демократы в Палате представителей Конгресса США проведут 26 марта голосование с целью преодолеть вето, которое американский лидер Дональд Трамп наложил на резолюцию Конгресса об отмене введенного режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"26 марта Палата представителей вновь встанет на защиту нашей конституции и демократии и выступит против президентской декларации о введении режима ЧП, инициировав голосование для преодоления его вето", - заявила она.

В пятницу Трамп подписал в присутствии членов администрации документ, накладывающий вето на резолюцию Конгресса об отмене режима ЧП. Это решение стало первым случаем применения президентского вето с момента вступления Трампа в должность.

В четверг Сенат Конгресса США проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей. После того как президент наложил на документ вето, резолюцию будут повторно рассматривать в обеих палатах, чтобы набрать необходимые две трети голосов для преодоления президентского вето. В Палате представителей заявили, что повторное голосование, скорее всего, пройдет 26 марта.

15 февраля Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал в ходе телефонного брифинга журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, это позволит президенту получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.