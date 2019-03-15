Греческий политик заявил, что выставка "Крым сегодня" открывает грекам глаза на реалии

АФИНЫ, 16 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Выставка фотографий "Крым сегодня", открывшаяся в пятницу вечером в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Афинах, дает грекам возможность взглянуть другими глазами на крымские реалии, которые часто СМИ Греции подают в искаженном свете. Об этом заявил на церемонии открытия экспозиции бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член координационного комитета Греческого клуба друзей Крыма, член греческой партии "Народное единство" ("Лаики энотита") Костас Исихос.

По его словам, на этой выставке ясно видно лицо сегодняшнего Крыма, которое отличается от того, что было пять лет назад.

"Прежнее лицо было грустным из-за того, что предыдущие украинские власти полностью запустили этот регион, бросили его. Сегодня для Крыма открылись совершенно другие перспективы, прежде всего благодаря воссоединению с Россией, - сказал политик. - Мы много раз ездили в Крым и стали свидетелями реализации грандиозных проектов в области инфраструктуры, которые открывают новый путь и новое будущее для Крыма".

"Эта выставка - "окно" для греческой общественности, для греков, которые хотят узнать, какова реальная ситуация в Крыму, потому что часто греческие СМИ подают события в искаженном свете, - продолжил Исихос. - Мы, члены клуба друзей Крыма, надеемся, что и мы можем вместе с другими способствовать миру и сотрудничеству с дружеским российским народом, национальностями Крыма. Мы хотим видеть Крым, освобожденный от пут изоляции, введенных в нарушение международного права, Крым, который с давних пор был отправным пунктом на пути в Черное море, Эгейское море и в Европу. Пришло время, чтобы аргонавты отправлялись в путь уже не из Эллады, а из Крыма".

Четыре года фотосъемок

Выставка фотографий "Крым сегодня" организована региональной общественной организацией "Лицом к лицу: Содействие диалогу религий и культур". Председателем оргкомитета выставки является член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, председатель правления РОО "Лицом к лицу" Владимир Штернфельд, а куратором - директор "Лицом к лицу" Рафаил Файнберг.

На открытии экспозиции Файнберг сообщил ТАСС, что выставка состоит из 140 фотографий, из которых в Афинах экспонируется только часть. "Среди этих фотоснимков нет ни одного постановочного кадра, все они сделаны в реальной жизни. 15 фотографов работали над выставкой четыре года, из дня в день снимая повседневную жизнь крымчан, представителей различных культур, национальностей и религий", - сказал он. Названия фотографий говорят сами за себя: "Открытие нового терминала Симферопольского аэропорта", "День военно-морского флота в Севастополе", "Спектакль в античном театре Херсонеса", "Полнолуние в Севастополе", "Вид на Крымский мост с горы Митридат", "Счастья Севастополю!", "Матросский танец", "Участники парусной регаты "Русская весна 2018", "Юные севастопольцы", "Победители", "Крымские просторы".

Куратор выставки отметил, что работа над выставкой началась в 2015 году, и фотографы снимали два года. "А потом возникли еще знаковые события: мост построили, федеральную трассу строят, строительство идет по всему Крыму. Поэтому мы решили продолжить эту выставку, так как она очень востребована", - сказал Файнберг.

По его словам, премьера выставки прошла Москве, затем она побывала в Великом Новгороде, Ярославле, Кронштадте и в Брянске. "За границей мы показали ее в Италии, Великобритании, Индии, Израиле, а теперь привезли в Афины. Хотелось бы, прежде всего, отметить фотографов, которые по собственному почину и с энтузиазмом делали эти фотографии", - сказал куратор.

Он обратил внимание на тот факт, что выставка фокусируется на личности крымчан. "В центре экспозиции - человек, и в этом она уникальна, потому что многие снимают крымские красоты, набережные. Причем нужно было показать не просто человека, а его характер, его отношение к жизни, его труды, быт, праздники. К примеру, у нас есть фотографии крымских татар. Вы знаете, они достаточно замкнутая такая группа, но мы нашли к ним подход и сделали замечательные снимки", - сказал Файнберг.

Еще одной темой для фотографий, по словам куратора, являлись крымские евреи и крымчаки (немногочисленная еврейская этнолингвистическая тюркоязычная группа - прим. ТАСС). "Мы эти фото показывали в Палестине и Израиле. Не хочу сравнивать страны, так как выставка во всех странах востребована, лишь отмечу, что в Палестине она прошла особенно на "ура", и в Индии было очень много народа. Всего для выставки было отснято более 4 тысяч фотографий, но наша строгая комиссия в итоге отобрала для экспозиции 140 снимков".

Посвящена пятилетию воссоединения Крыма с Россией

Выступивший на презентации директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Афинах Александр Хоменко подчеркнул, что данная фотовыставка посвящена пятилетию воссоединения Крыма с Россией. "16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором 95% жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией, - сказал Хоменко. - Сегодняшняя выставка - не столько о прекрасных пейзажах Крыма, которые очень похожи на прекрасную Грецию, эта выставка больше о людях, об их буднях и праздниках, о людях, которые высказали свою позицию о жизни сегодняшней и завтрашней с Россией".

Генеральный секретарь Греко-российского союза, председатель Союза офицеров в отставке ВВС Греции, генерал- майор в отставке Павлос Христу заявил, что с большим интересом и радостью осмотрел выставку фотографий о Крыме. "Мы знаем, что греческая община в Крыму пользуется всеми правами и преимуществами. После 2014 года, когда произошло воссоединение Крыма с Россией, представители разных национальностей живут там мирно", - сказал генсек.

"Мы ездили в Крым с поездками, в том числе и на проводившиеся там общественные форумы, на которые приезжали гости из всего мира и обсуждали актуальные социально- политические вопросы. Греческая община там довольно большая, имеет своих представителей в различных структурах, в том числе и в политических кругах. На полуострове ведется обучение на греческом языке, что для нас очень важно. Мы желаем Крыму дальнейшего процветания!" - заявил Генеральный секретарь Греко-российского союза.