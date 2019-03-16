СМИ: премьер-министр Новой Зеландии прибыла в Крайстчерч

СИДНЕЙ, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прибыла в пострадавший от террористических атак Крайстчерч. Об этом в субботу сообщает издание The New Zealand Herald.

Во время поездки к главе правительства присоединились вице-премьер Уинстон Питерс, лидеры ведущих партий страны и ряд министров новозеландского правительства. Планируется, что Ардерн вместе с представителями партий и министрами проведет ряд встреч с городскими властями и жителями Крайстчерча. Однако, как сообщает издание, прежде всего, министры отправились в Кентерберийский центр беженцев в Линвуде для встречи с представителями мусульманской общины города.

В пятницу, 15 марта, вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате нападения погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

По обвинению в атаке на выходе из мечети задержаны двое мужчин и одна женщина. Один из них, 28-летний австралиец, уже предстал перед судом и был заключен под стражу до 5 апреля. Двое других пока находятся в СИЗО, и, как отметили в полиции, отношение еще одного ранее арестованного к этому делу не установлено.