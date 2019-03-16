СМИ: встречу лидеров США и Китая могут отложить до июня

ГОНКОНГ/СЯНГАН/, 16 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут отложить до июня встречу для подписания торгового соглашения, для финализации которого потребуется больше времени, чем ожидалось. Об этом сообщила в субботу газета South China Morning Post .

Источники издания отмечают, что встреча в апреле видится маловероятной, поскольку к этому времени стороны не успеют выйти на окончательные договоренности в связи с имеющимися расхождениями в ряде вопросов. По данным газеты, Вашингтон исходит из необходимости выработать правоприменительный механизм, который позволит обеспечить соблюдение китайской стороной взятых на себя обязательств.

В четверг министр финансов США Стивен Мнучин признал, что лидеры двух государств не смогут встретиться в конце марта, поскольку сторонам необходимо больше времени для переговоров.

В начале декабря 2018 года Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.