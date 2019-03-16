США объяснили отключение электроэнергии в Венесуэле провисшими проводами ЛЭП

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают наиболее правдоподобным объяснением отключения электричества в большинстве штатов Венесуэлы тем, что провисшие провода линий электропередачи задели за ветви деревьев, в результате чего начался пожар. Такое объяснение озвучил в пятницу на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Я думаю, что сейчас все согласны с тем, что наиболее правдоподобным объяснением является то, что провода высоковольтных линий электропередачи со временем, на протяжении многих месяцев и лет, прогибаются, они провисают и задевают за деревья и кусты, и это создает угрозу пожара. Такое объяснение дали большинство экспертов", - утверждал он.

"Как этого избежать?" - добавил представитель Госдепартамента. "Все просто: надо вырубать или подрезать деревья и кусты, чтобы они не касались линий, а это не делалось. На самом деле никакого обслуживания не проводилось не просто в течение нескольких лет, но уже много десятилетий", - уверен Абрамс. "Это лучшее объяснение, которое у нас имеется, и оно сделано, разумеется, не на основе оценки на месте, а на базе докладов ряда экспертов, которые мы получили", - уточнил он.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что массовое отключение электроэнергии стало следствием саботажа - атаки, которая велась с территории США из городов Хьюстон (штат Техас) и Чикаго (штат Иллинойс) и была направлена на вывод из строя венесуэльской системы электроснабжения. Он объявил о том, что в связи с этим принял решение создать военное командование по защите стратегических объектов. По словам Мадуро, командование "будет состоять из четырех военных корпусов", в задачи которых будет входить, в частности, контроль за работой стратегических объектов, а также их защита от кибератак и физического воздействия.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

В понедельник Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Во вторник министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.