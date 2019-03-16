Глава МИД Германии высказался за отсрочку Brexit

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Глава МИД Германии Хайко Маас допускает возможность отсрочки Brexit для предотвращения неупорядоченного выхода Великобритании из ЕС.
"Никто не может желать неупорядоченного Brexit. Лучше сделать еще один круг почета с небольшой отсрочкой прежде, чем дело до этого дойдет", - написал Маас в субботу на своей странице в Twitter.
Den ungeregelten #Brexit kann niemand wollen. Lieber noch eine Ehrenrunde mit kurzer Verlängerung, bevor es dazu kommt. Wir sollten keine Gelegenheit auslassen, einen Austritt ohne Abkommen zu verhindern. Eine Verlängerung ergibt aber nur Sinn, wenn London sagt, was der Plan ist.— Heiko Maas (@HeikoMaas) 16 марта 2019 г.
"Мы не должны игнорировать возможность предотвратить выход без сделки", - считает министр. В то же время, по его мнению, "отсрочка имеет смысл только в том случае, если Лондон скажет, каков его план".
Ранее британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть премьер- министру Великобритании Терезе Мэй на переговорах с Брюсселем. Если этого не произойдет, кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.