Опрос: Зеленский сохраняет преимущество во втором туре президентских выборов на Украине

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Шоумен, кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский в случае второго тура выборов побеждает в нем любых других конкурентов, однако его основные противники сокращают отрыв. Об этом сообщило в субботу издание "Новое время" со ссылкой на данные опроса, который провели международная компания Greenberg Quinlan Rosner (GQR) и украинская InfoSapiens.

"Шоумен Владимир Зеленский победил бы во втором туре выборов президента действующего главу государства Петра Порошенко с 52% поддержки избирателей против 44%", - сказано в сообщении. Вместе с тем, Порошенко, как и кандидат в президенты Юлия Тимошенко сокращает отставание от Зеленского во втором туре.

"Уровень потенциальной поддержки Зеленского во втором туре снизился на 13%, а Порошенко, наоборот, вырос на 10%", - сказано в сообщении. В случае выхода во второй тур Тимошенко, у Зеленского преимущество было бы в 14%. "Однако и в этой паре шоумен за месяц потерял 8% поддержки, в то время как уровень поддержки политика вырос на 4%", - сказано в сообщении.

Опрос проводится 23 февраля - 4 марта, всего в нем приняло участие 1308 респондентов. Статистическая погрешность выборки составляет плюс-минус 3,6%, сказано в сообщении.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта.

GQR - международная компания с головным офисом в Вашингтоне, занимающаяся исследованиями общественного мнения и стратегическим консультированием в избирательных кампаниях. Она работала на выборах в почти 100 странах. На Украине компания консультировала партию экс-президента страны Виктора Ющенко "Наша Украина" на парламентских выборах 2007 года.