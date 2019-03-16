Зеленский потратит около $3,7 млн на предвыборную кампанию

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Расходы на подготовку к первому туру выборов кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского составят около 100 млн гривен (около $3,7 млн по текущему курсу). Об этом заявил лидер партии "Слуга народа", глава избирательного штаба Зеленского Иван Баканов в интервью Би-би-си News Украина.

"По состоянию на сегодня мы потратили на всю кампанию около 60 млн гривен из избирательного фонда - это на все, что мы делаем. Я думаю, еще 40 млн (гривен будет потрачено до голосования в первом туре - прим. ТАСС)", - сказал Баканов.

Отвечая на вопрос об источниках финансирования, он сообщил, что это "обычные люди, которые зарабатывают деньги". При этом Баканов отрицательно ответил на уточняющий вопрос, финансирует ли кампанию шоумена украинский олигарх Игорь Коломойский.

Глава штаба сообщил, что в центральной офисе кандидата работают около 70 человек, консультантами выступают депутат Верховной рады Сергей Лещенко, бывший министр финансов страны Александр Данилюк, экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус и другие.

Баканов сообщил, что избирательный штаб не использует метод личной агитации "от дверей до дверей", предпочитая современные технологии, такие как социальные сети. По его словам, у Зеленского "нет необходимости появляться в медиа, ходить на телешоу, с кем-то дискутировать, и, возможно, ругаться". При это он подчеркнул, что это не означает, что кандидат не готов к дискуссиям, наоборот, Зеленский "может появиться в прямом эфире еще до первого тура".

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в президентском рейтинге Владимир Зеленский с поддержкой более 20% избирателей, за ним с большим отставанием следуют действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Вслед за ними в рейтинге идет кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.