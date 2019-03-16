Президент Сербии выступит с обращением к народу в связи с беспорядками в столице

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выступит с экстренным обращением к народу в связи с субботним инцидентом, когда протестующие в Белграде ворвались в здание телецентра. Об этом агентству Tanjug в субботу сообщили в администрации президента.

Сообщается, что обращение сербского лидера состоится в полдень воскресенья (14:00 мск).

В ходе субботнего шествия около 50 протестующих ворвались в здание национального телевидения Сербии. Прибывший на место спецназ жандармерии вытеснил их из здания. В настоящее время несколько сотен активистов продолжают находиться у входа в здание телеканала.