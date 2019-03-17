AP: во время протестов в Никарагуа задержали более 100 человек

ТАСС, 17 марта. Более 100 человек задержали в субботу в столице Никарагуа при попытке провести манифестацию с призывом к освобождению всех заключенных за участие в акциях протеста, которые начались в апреле 2018 года. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, полиция уже выступила с заявлением, что по просьбе представителя Ватикана Никарагуа вскоре выпустит на свободу всех 107 задержанных в субботу.

Отмечается, что в пятницу в ответ на просьбу оппозиции отпустить заключенных власти освободили из тюрьмы и поместили под домашний арест 50 человек.

Никарагуа с середины апреля 2018 года сотрясают антиправительственные выступления, поводом для которых послужила реформа системы социального страхования. Вскоре после начала манифестаций, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, президент страны Даниэль Ортега объявил об отмене нововведений, однако это не привело к быстрой нормализации ситуации. AP отмечает, что, по данным правозащитных групп, за время протестов более 300 человек погибли и более 700 были помещены под стражу.

В мае 2018 года в Никарагуа начался диалог, нацеленный на установление мира. Посредником в нем выступала католическая церковь. В июле этот процесс был приостановлен, и только 27 февраля этого года стороны возобновили контакты.