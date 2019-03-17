Шахматист Алексей Широв будет баллотироваться в Европарламент от "Русского союза Латвии"

РИГА, 17 марта. /ТАСС/. Шахматист Алексей Широв будет баллотироваться в Европарламент (ЕП) на выборах в мае по списку партии "Русский союз Латвии" (РСЛ). Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Вице-чемпион мира по шахматам (2000), гражданин Испании Алексей Широв будет баллотироваться в Европарламент по списку партии "Русский союз Латвии". Он займет четвертое место в списке после опытных политиков - лидера РСЛ Татьяны Жданок и нынешних депутатов ЕП Андрея Мамыкина и Мирослава Митрофанова", - указывает партия.

РСЛ напоминает, что гроссмейстер и бывший негражданин Латвии Широв в 1996 году получил подданство Испании и представлял эту страну до 2011 года, после чего выступал за Латвию, имея испанский паспорт. После конфликта в Латвийской шахматной федерации с 2018 года Широв вновь на соревнованиях представляет Испанию.

"По его словам, к решению идти в политику его подтолкнуло то, что год назад резко ухудшилась ситуация с правами русского меньшинства в Латвии: было принято решение о переходе на государственный язык в образовании национальных меньшинств, в том числе в частных школах. Алексей Широв подчеркивает, что много ездит по миру, бывает в разных странах и видит, каким должно быть отношение к национальным меньшинствам. Латвия, к сожалению, примером для других стран не является", - отмечает РСЛ.

Выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая во всех странах Евросоюза, даты варьируются из-за различий в законодательствах этих государств. По их итогам партия-победитель получит право назначить главу Еврокомиссии. Выборы в ЕП в Латвии состоятся 25 мая. В Европарламент от республики избираются восемь депутатов.