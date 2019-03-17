Чапутова против Шефчовича. Президента Словакии не избрали в первом туре выборов

БРАТИСЛАВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент Словакии не был избран в первом туре президентских выборов, который состоялся в республике в субботу.
Во второй тур выборов, который пройдет 30 марта, вышли заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) Зузана Чапутова и заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович.
Поддержка, которую оказали избиратели до сих пор малоизвестному юристу, интересовавшейся, преимущественно, вопросами местной и региональной политики, позволяет политологам прогнозировать ее победу в предстоящем туре голосования.
Итоги первого тура выборов
Государственная избирательная комиссия Словакии распространила в воскресенье на пресс-конференции в Братиславе официальные итоги выборов президента.
"Наибольшее число голосов получила госпожа Зузана Чапутова. Ее поддержали 40,57% избирателей. Господин Марош Шефчович набрал 18,66% голосов избирателей. Они вышли во второй тур выборов, который состоится 30 марта", - сообщил журналистам председатель госизбиркома Эдуард Барани.
В первом туре выборов приняли участие 2 158 859 словаков из 4 450 000 граждан республики, обладающих правом голоса. Явка составила 48,74%.
Чапутова довольна, что ее соперником станет Шефчович
Зузана Чапутова на встрече с журналистами в своем предвыборном штабе выразила удовлетворение, что ее соперником во втором туре выборов станет Марош Шефчович. "Это прагматичный и конструктивный политик. У нас разные взгляды по многим [политическим и социальным] вопросам, но он также, как и я, опирается и работает с фактами. Уверена, что наша борьба [за кресло президента] будет честной", - сказала она.
Чапутова выразила удовлетворение, что во второй тур выборов не прошел лидер праворадикальной партии "Котлеба - Народная партия Наша Словакия" Мариан Котлеба. Он набрал 10,4% голосов избирателей в первом туре. "Я рада, что не придется противостоять [в борьбе за президентское кресло] экстремистам", - отметила она.
Оба кандидата разделяют христианские ценности
Чапутова и Шефчович на встречах с журналистами завили, что исповедуют христианские ценности и являются приверженности демократического курса развития Словакии. При этом замглавы Еврокомиссии, кандидатуру которого активно продвигала правящая в республике партия "Направление - социальная демократия", обвинил зампредседателя партии "Прогрессивная Словакия" в "излишне либеральных взглядах". Он связал слабую поддержку, которую оказали ему избиратели в первом туре выборов, с предвзятым отношением журналистов и "проходящей длительное время кампании [против него] в словацких СМИ". Политик также заявил, что будет вести честную агитационную кампанию перед вторым туром выборов.
Действующий президент поддерживает Чапутову
Действующий президент Словакии Андрей Киска, отказавшийся от переизбрания из-за финансовых скандалов, приветствовал успех Чапутовой в первом туре выборов.
"Избиратели продемонстрировали, что хотят жить в порядочной Словакии, где справедливость распространяется на всех. Зузка [уменьшительное от Зузана] - это тот человек, который способен вытянуть Словакию из кризиса [недоверия граждан к властям]. Первый тур выборов мы выиграли. Пусть такой же результат будет и во втором туре выборов", - сказал Киска.
Срок президентских полномочий Андрея Киски истекает 15 июня 2019 года.
За кресло президента боролись 13 кандидатов
Из предвыборной гонки, по итогам первого тура президентских выборов, выпали 11 кандидатов. Наблюдатели, тем не менее, отмечают значительную поддержку избирателей Мариану Котлебе, выражающему националистическую идеологию и неприязнь к носителям других мировоззрений. Они указывают ослабление позиций в обществе многочисленного в республике венгерского национального меньшинства, лидер которого Бела Бугар собрал лишь 3,1% голосов избирателей.
Рейтинг социал-демократов падает
Прогнозируемое политологами поражение Шефчовича во втором туре президентских выборов негативно отразится на выдвинувшей его кандидатуру правящей в республике партии "Направление - социальная демократия". Этот факт станет очередным свидетельством, что рейтинг социал-демократов падает в Словакии.
Порядок избрания и полномочия президента
Президент Словакии избирается на пять лет в ходе прямых и всеобщих выборов. Закон, изменивший порядок выборов главы государства, который ранее избирался депутатами Национального совета (парламента), был принят и вступил в силу в начале 1999 года. Первым всенародно избранным лидером республики стал один из ее наиболее опытных и авторитетных политиков Рудольф Шустер. Он занял этот пост по итогам двух туров голосования, последний из которых состоялся 29 мая 1999 года.
Словакия является парламентской республикой, в которой фактическая власть сосредоточена у правительства. Компетенции президента ограничены конституцией. Он обладает скромными возможностями в процессе выработки государственных управленческих решений.
Деятельность президента, который, согласно сложившейся в европейских парламентских демократиях традиции, номинально является главнокомандующим ВС, сводится главным образом к выполнению установленных государственным протоколом церемониальных функций. Он представляет Словакию в ходе зарубежных визитов и на важнейших международных мероприятиях. Это является одной из основных президентских обязанностей.
Кроме того, глава государства формально назначает премьер-министра и членов Конституционного суда. Он обладает правом вето на проекты законов, принимаемых депутатами парламента, но те большинством в две трети голосов могут утвердить возвращенный президентом законопроект. Ему также принадлежит право амнистировать осужденных словацкими судами, что на практике осуществляется при согласовании со структурами исполнительной власти республики.