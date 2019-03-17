Чапутова против Шефчовича. Президента Словакии не избрали в первом туре выборов

БРАТИСЛАВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент Словакии не был избран в первом туре президентских выборов, который состоялся в республике в субботу.

Во второй тур выборов, который пройдет 30 марта, вышли заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) Зузана Чапутова и заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович.

Поддержка, которую оказали избиратели до сих пор малоизвестному юристу, интересовавшейся, преимущественно, вопросами местной и региональной политики, позволяет политологам прогнозировать ее победу в предстоящем туре голосования.

Итоги первого тура выборов

Государственная избирательная комиссия Словакии распространила в воскресенье на пресс-конференции в Братиславе официальные итоги выборов президента.

"Наибольшее число голосов получила госпожа Зузана Чапутова. Ее поддержали 40,57% избирателей. Господин Марош Шефчович набрал 18,66% голосов избирателей. Они вышли во второй тур выборов, который состоится 30 марта", - сообщил журналистам председатель госизбиркома Эдуард Барани.

В первом туре выборов приняли участие 2 158 859 словаков из 4 450 000 граждан республики, обладающих правом голоса. Явка составила 48,74%.

Чапутова довольна, что ее соперником станет Шефчович

Зузана Чапутова на встрече с журналистами в своем предвыборном штабе выразила удовлетворение, что ее соперником во втором туре выборов станет Марош Шефчович. "Это прагматичный и конструктивный политик. У нас разные взгляды по многим [политическим и социальным] вопросам, но он также, как и я, опирается и работает с фактами. Уверена, что наша борьба [за кресло президента] будет честной", - сказала она.

Чапутова выразила удовлетворение, что во второй тур выборов не прошел лидер праворадикальной партии "Котлеба - Народная партия Наша Словакия" Мариан Котлеба. Он набрал 10,4% голосов избирателей в первом туре. "Я рада, что не придется противостоять [в борьбе за президентское кресло] экстремистам", - отметила она.

Оба кандидата разделяют христианские ценности

Чапутова и Шефчович на встречах с журналистами завили, что исповедуют христианские ценности и являются приверженности демократического курса развития Словакии. При этом замглавы Еврокомиссии, кандидатуру которого активно продвигала правящая в республике партия "Направление - социальная демократия", обвинил зампредседателя партии "Прогрессивная Словакия" в "излишне либеральных взглядах". Он связал слабую поддержку, которую оказали ему избиратели в первом туре выборов, с предвзятым отношением журналистов и "проходящей длительное время кампании [против него] в словацких СМИ". Политик также заявил, что будет вести честную агитационную кампанию перед вторым туром выборов.

Действующий президент поддерживает Чапутову

Действующий президент Словакии Андрей Киска, отказавшийся от переизбрания из-за финансовых скандалов, приветствовал успех Чапутовой в первом туре выборов.