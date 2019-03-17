Болтон не исключил переговоров по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключает возможности проведения новых консультаций между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями и полагает, что в них следует участвовать и Пекину. С таким заявлением он выступил в интервью радиожурналисту Джону Катсиматидису, которое вышло в эфир в воскресенье.

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"Китай наращивает свой ядерный потенциал. Это одна из причин, почему мы пытаемся укрепить нашу национальную систему противоракетной обороны в США", - констатировал он.

"И это причина того, что, если у нас будут новые переговоры по контролю над вооружениями, к примеру с россиянами, может иметь смысл подключить к этому обсуждению также и Китай", - добавил Болтон.