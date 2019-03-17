Протестующие в Белграде попытались на грузовике наехать на полицейских

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Участники несогласованного протеста у президентского дворца в Белграде пытались наехать на сотрудников полиции на грузовой машине. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МВД.

"Определенное число хулиганов во главе с Бошко Обрадовичем напали на сотрудников полиции на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша. Они толкались с сотрудниками полиции, пытались наехать грузовиком и пробить кордон", - говорится в сообщении.

В настоящий момент у президентского дворца продолжается протестный митинг, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Полиция ведет себя корректно, постепенно освобождая входы в здание от манифестантов.

У здания находятся около 1 тыс. протестующих, несколько сотен спецназовцев, большое число журналистов.