Болтон утверждает, что власти Венесуэлы из-за санкций вскоре не смогут платить военным

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что власти Венесуэлы из-за введенных Вашингтоном санкций вскоре не смогут выплачивать зарплату своим военным. С такими словами он выступил в интервью журналисту Джону Катсиматидису, авторская радиопередача которого вышла в эфир в воскресенье.

О действующем президенте Венесуэлы Николасе Мадуро Болтон сказал: "Я думаю, его дни подходят к концу. Мы ввели экономические санкции против Венесуэлы, против ее нефтяной госкомпании PDVSA. Это оказало мощное влияние на доходы страны. Думаю, из-за этого власти довольно скоро не смогут платить зарплату военным и остальным".

При этом Болтон добавил: "Ситуация становится все более трудной. Мы в действительности беспокоимся за обычных людей в Венесуэле, о том, могут ли они жить нормальной жизнью".

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В 2019 году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками.