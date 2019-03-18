СМИ: ВМС Японии получили десятую новейшую ударную подлодку класса "Сорю"

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Новейшая дизель-электрическая ударная подводная лодка "Сёрю" передана в понедельник Военно-морским силам Японии. Церемония, как сообщает информационное агентство Kyodo, состоялась в городе Кобе на верфи корпорации Kawasaki Shipbuilding, где была построена эту субмарина водоизмещением 2950 т.

"Сёрю" длиной 84 м вооружена шестью торпедными аппаратами, через которые могут также запускаться ракеты Harpoon класса корабль-корабль. Ее команда состоит из 65 человек.

Это уже десятая ударная тяжелая подлодка класса "Сорю", которые эксперты считают одними из лучших боевых субмарин в мире. По длительности непрерывного пребывания под водой они приближаются к характеристикам атомных подлодок и отличаются значительной бесшумностью.

Токио имеет сейчас в своих ВМС 21 подлодку, включая учебные. В настоящее время на верфях Kawasaki Shipbuilding в городе Кобе строятся еще две ударные субмарины класса "Сорю".