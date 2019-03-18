Си Цзиньпин обсудит с главами европейских государств инициативу "Один пояс - один путь"

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин 21-26 марта посетит с государственным визитом несколько стран Евросоюза для активизации проектов в рамках международной инициативы "Один пояс - один путь", а также укрепления двусторонних связей. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"В этом году исполняется 15 лет с момента начала формирования всеобъемлющего стратегического партнерства с Италией, в развитии наших двусторонних отношений поддерживается положительная динамика <…> Этот визит имеет важное значение и укрепит политическое доверие между двумя странами, придаст импульс прагматическому сотрудничеству при реализации проектов инициативы "Один пояс - один путь", - отметил он на регулярном брифинге.

Что касается сотрудничества с Францией, как заявил Гэн Шуан, Пекин и Париж поддерживают тесный диалог и проводят консультации для решения таких важных проблем, как изменение климата и защита существующего миропорядка. "Благодаря этому визиту еще больше окрепнет наше политическое доверие, отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и Франции будут непрерывно развиваться и вступят на новый этап развития", - подчеркнул он.

По словам дипломата, данная поездка Си Цзиньпина в Европу будет способствовать международному развитию и стабилизации ситуации в мире.

Ранее МИД КНР проинформировал, что председатель КНР Си Цзиньпин 21-26 марта посетит с государственным визитом Францию, Италию и Монако по приглашению лидеров этих государств - Эмманюэля Макрона, Серджо Маттареллы и правящего князя Альбера II.