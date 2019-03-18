Волкер: США могут поставить Украине системы противовоздушной и прибрежной обороны

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает возможность поставки правительству Украины систем противовоздушной и прибрежной обороны, а также дополнительного числа противотанковых комплексов Javelin. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

"Украина указала на заинтересованность в приобретении большего их [числа]. Это возможно", - сказал американский дипломат, говоря о комплексах Javelin.

"Нам также необходимо рассматривать такие вещи, как [системы] противовоздушной и прибрежной обороны, противоснайперские системы, которые США уже предоставили", - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

"Речь идет обо всем, что обоснованно и необходимо Украине, чтобы обладать современным потенциалом, дабы защищать себя и предотвращать дальнейшую агрессию против своей территории", - добавил Волкер.