Ситуация в Каракасе остается спокойной после призыва Мадуро к министрам уйти в отставку

КАРАКАС, 19 марта. /ТАСС/. Призыв президента Венесуэлы Николаса Мадуро к правительству страны уйти в отставку не привел к какому-либо обострению обстановки в Каракасе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Правительство и оппозиция в понедельник не проводили мероприятий в обычных местах: для правительства это площадь Болиара, проспект Либертадор и проспект Урданета, для оппозиции - проспекты Франсиско де Миранды и Лас-Мерседес на востоке города.

Новость о призыве Мадуро к отставке правительства была спокойно воспринята жителями Каракаса. "Перестановки в правительстве у нас происходят достаточно часто, но обычно люди остаются одни и те же, меняются лишь их посты", - рассказал ТАСС один из них.

Другие собеседники ТАСС все же связывают призыв Мадуро с противостоянием правительства и оппозиции. "Кто-то из министров мог склоняться на сторону Хуана Гуайдо, особенно после блэкаута, я думаю, что призыв Мадуро к отставке мог быть обращен к ним", - рассказал другой собеседник ТАСС в Каракасе.

Ситуация в Венесуэле

Вечером в воскресенье исполнительный вице-президент Делси Родригес в Twitter сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку для проведения реструктуризации в национальном правительстве.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.