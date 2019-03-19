Трамп: США продолжают рассматривать все варианты действий применительно к Венесуэле

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Американская администрация продолжает рассматривать все варианты действий в отношении Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, принимая во вторник в Белом доме своего бразильского коллегу Жаира Болсонару.

"Мы не хотим говорить, чего в точности [добиваемся в Венесуэле]. Я знаю в точности, что мы хотим увидеть в Венесуэле... Рассматриваются все варианты действий. Происходящее в Венесуэле - это позор", - сказал американский лидер.

"Мы будем чрезвычайно подробно говорить об этом [с Болсонару]", - добавил Трамп.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.