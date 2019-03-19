Великобритания намерена сохранить тесные отношения с Казахстаном после отставки Назарбаева

ЛОНДОН, 19 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Лондон и Астана сохранят тесные двусторонние отношения, несмотря на объявленное прекращение полномочий президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в МИД Соединенного Королевства в ответ на просьбу прокомментировать решение, озвученное ранее Назарбаевым.

Как это произошло и что будет дальше

Нурсултан Назарбаев уходит с поста главы Казахстана. Как это произошло и что будет дальше

"Мы приняли к сведению объявление президента Нурсултана Назарбаева об уходе с поста, и мы продолжаем следить за развитием ситуации. Великобритания и Казахстан обладают и продолжат обладать тесными двусторонними отношениями", - сказала собеседница агентства.

Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета. Полномочия президента переходят к председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с момента принесения присяги народу Казахстана, которая намечена на 20 марта.