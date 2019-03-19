Болтон не считает, что вероятность военного вмешательства США в Венесуэле увеличилась

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не считает, что за последние дни вероятность военного вмешательства США в Венесуэле увеличилась. Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу Sky News .

"Я не думаю, что мы сейчас ближе к возможности военной акции, - сказал он. - Хотя президент [США Дональд Трамп] предельно четко говорит о том, что рассматриваются все возможности. Необходимо помнить о том, что в Венесуэле находится около 40-50 тыс. американских граждан, так что о них мы также беспокоимся".

Согласно утверждениям Болтона, из Венесуэлы за границу сейчас бегут вместе с семьями высокопоставленные военные, поддержка которых обеспечивает стабильность действующему политическому режиму.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками.