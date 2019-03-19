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Отставка Нурсултана Назарбаева

В ЕС ожидают поэтапной смены власти в Казахстане

По мнению представителя Евросоюза, объявивший о сложении президентских полномочий Нурсултан Назарбаев "сыграл большую роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях"

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. В Евросоюзе ожидают поэтапной смены власти в Казахстане после заявления президента Нурсултана Назарбаева об отставке. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель сообщества.

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"Мы ожидаем плавного перехода в соответствии с конституцией Казахстана", - сказал он.

По его словам, Назарбаев "сыграл большую роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях". "Будучи президентом Казахстана на протяжении почти 30 лет, Назарбаев продвигал реформы по модернизации, в том числе конституционные. Назарбаев сыграл важную роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях с особым упором на содействие миру, стабильности и безопасности", - отметил он.

Представитель ЕС подчеркнул, что "Казахстан остается одним из ключевых партнеров ЕС в регионе". "Республика стала первой страной в Центральной Азии, которая подписала с ЕС соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Евросоюз является первым торговым партнером Казахстана, как и первым иностранным инвестором в Казахстане", - добавил он.

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичОтставка Нурсултана Назарбаева
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