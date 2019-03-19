Болтон считает, что власть в Венесуэле перейдет оппозиции

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что власть в Венесуэле перейдет оппозиции, однако не рассчитывает, что это произойдет быстро. Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

"Наша цель состоит в том, чтобы имела место передача власти мирным путем от [Николаса] Мадуро - временному президенту Хуану Гуайдо (лидер оппозиции, которого США признали временным главой государства - прим. ТАСС). И я полагаю, что события развиваются в этом направлении", - сказал Болтон.

На вопрос о том, может ли он уточнить, когда именно власть в стране может перейти в руки оппозиции, Болтон ответил: "Не думаю, что мы можем. Этот режим был у власти в течение 20 лет и было бы оптимистично думать, что заставить его уйти можно за пару дней".

"Оппозиция ведет много закулисных консультаций с военными и другими сторонами. Они говорят: "Переходите на нашу сторону, мы объявим амнистию", - также отметил помощник президента США. На вопрос о том, готова ли американская сторона "предпринять какие-то меры в Венесуэле по линии какого-либо ведомства, чтобы ускорить отстранение от власти" действующего президента Венесуэлы, Болтон ответил: "Много чего происходит. Конечно, я не буду говорить об этом публично".