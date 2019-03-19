Касым-Жомарт Токаев вступит в должность президента Казахстана

Назарбаев отметил большой опыт работы будущего президента республики на разных должностях, напомнив, что Токаев является выпускником МГИМО, доктором наук, свободно владеет английским и китайским языками. "Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьером и премьер-министром страны, председателем Сената. Знает страну, ее экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем генерального секретаря ООН. Это было большим признанием его заслуг как дипломата и знаком доверия к Казахстану", - подчеркнул первый президент Казахстана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник выступил с обращением к народу страны и подписал указ о сложении им полномочий главы государства с 20 марта 2019 года. В документе отмечено, что согласно законодательству, полномочия президента республики на оставшийся срок переходят к председателю Сената с принесением присяги народу Казахстана. При этом Назарбаев, наделенный статусом лидера нации, сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") и членом Конституционного совета.

АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду принесет присягу народу страны и вступит в должность президента республики. Мероприятие пройдет на совместном заседании палат парламента в 12:00 по местному времени (09:00 мск).

Он напомнил, что Токаев работает рядом с ним с первых дней независимости Казахстана. "Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев - именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном", - такую характеристику дал своему преемнику Назарбаев.

Токаев станет полноправным президентом страны до истечения полномочий, на которые избирался Назарбаев, то есть до 2020 года. Затем, по законодательству, должны пройти выборы нового президента республики. Последние выборы президента Казахстана состоялись 26 апреля 2015 года, по данным Центральной избирательной комиссии, за Назарбаева проголосовали 97,75% избирателей.

Основатель независимого Казахстана

Назарбаев, обращаясь к народу, отметил, что в этом году исполняется 30 лет его нахождения на посту высшего руководителя страны. "Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана", - подчеркнул он.

По словам Назарбаева, как основатель независимого казахстанского государства он видит свою будущую задачу "в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования". "Мы видим, что мир меняется, не стоит на месте. Появляются не только новые возможности, но и новые глобальные технологические и демографические вызовы, нестабильность мирового порядка. Каждому поколению приходится решать свои задачи. Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Результаты вам известны", - пояснил первый президент Казахстана.

В декабре 1991 года Назарбаев был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах. В 2010-м парламент Казахстана принял конституционный закон о наделении Назарбаева статусом лидера нации. В мае 2018 года Сенат принял закон "О Совете безопасности Республики Казахстан", в котором закрепляется право первого президента республики пожизненно возглавлять Совбез.

15 февраля 2019 года Конституционный совет Казахстана дал разъяснения по обращению президента республики Назарбаева о толковании пункта 3 статьи 42 конституции о перечне оснований для досрочного прекращения полномочий главы государства. По мнению совета, из основного закона вытекает право главы государства на отставку.