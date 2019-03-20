Эксперт: решение Назарбаева призвано содействовать дальнейшему развитию Казахстана

ТБИЛИСИ, 20 марта./ТАСС/. Решение Нурсултана Назарбаева покинуть пост президента Казахстана продиктовано желанием эволюционным путем способствовать динамичному развитию государства, которым он руководил почти 30 лет. Об этом в среду в Тбилиси заявил директор Грузинского центра по исследованию терроризма и политического насилия Бадри Начкебия, в последние годы неоднократно участвовавший в международных конференциях и форумах по развитию стран Южного Кавказа и Центральной Азии.

Как это произошло и что будет дальше

Нурсултан Назарбаев уходит с поста главы Казахстана. Как это произошло и что будет дальше

"Нурсултан Назарбаев в течение трех десятилетий возглавлял Казахстан, он сыграл огромную роль в динамичном развитии этого крупного государства, в утверждении стабильности в регионе", - сказал Начкебия в беседе с корреспондентом ТАСС. Он отметил, что "решение Назарбаева продиктовано желанием эволюционным путем способствовать дальнейшему развитию и успехам Казахстана".

Эксперт выразил надежду на то, что "отношения Грузии и Казахстана и в дальнейшем будут развиваться динамично". "Господин Назарбаев сыграл важнейшую роль в развитии дружественных отношений между Казахстаном и Грузией, уверен, что власти двух стран будут беречь и расширять эти отношения", - сказал Начкебия. Он полагает, что "руководство Казахстана и далее будет играть важнейшую роль в регионе и активно содействовать утверждению стабильности".