МИД Китая выразил уверенность в будущем Казахстана после ухода Назарбаева

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Китай выражает уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве с Казахстаном на основе крепких дружественных контактов, а также будущем этой страны после добровольного ухода в отставку первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Как это произошло и что будет дальше

Нурсултан Назарбаев уходит с поста главы Казахстана. Как это произошло и что будет дальше

"Нурсултан Назарбаев стоит у истоков образования Республики Казахстан <…> Мы выражаем понимание в связи с принятым им решением", - отметил он, выступая на регулярном брифинге.

По словам дипломата, в течение 27 лет с момента установления дипломатических отношений Пекин и Астана постоянно поддерживали друг с другом крепкие дружественные отношения, перспективные партнерские взаимовыгодные контакты, в том числе при реализации проектов в соответствии с инициативой "Один пояс - один путь".

Гэн Шуан также выразил уверенность, что при новом президенте Казахстан продолжит демонстрировать миру новые успехи. "Мы уверены в прекрасном будущем наших совместных отношений с Казахстаном", - резюмировал Гэн Шуан.