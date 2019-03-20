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В Японии начался обратный отсчет времени до начала саммита G20

Форум пройдет в Осаке 28-29 июня

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Обратный отсчет 100 дней до начала саммита "двадцатки" торжественно начался в среду в Осаке, где этот форум состоится 28-29 июня. По такому случаю у местного муниципалитета было в присутствии местного руководства и представителей центрального правительства включено электронное табло, призванное наглядно напоминать о приближающемся событии мирового масштаба.

Саммит, на который прибудут лидеры 20 самых развитых стран планеты, будет уже 14-м в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Его главной площадкой станет открытый в марте в 1985 года международный выставочный центр INTEX Osaka. Помимо лидеров и других представителей стран "Большой двадцатки", включая Россию, в саммите примут участие руководители и сотрудники 17 международных организаций. Всего, по прогнозам, на форум прибудут около 30 тыс. человек.

Осака - основной деловой и культурный центр западной части главного японского острова Хонсю. Его население составляет почти 2,7 млн человек, это третий по величине город Японии после Токио и Иокогамы.

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