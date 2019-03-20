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Brexit

Премьер Чехии заявил, что Прага поддержит отсрочку Brexit

Андрей Бабиш отметил, что считает выход Великобритании из ЕС без соглашения худшим вариантом

ПРАГА, 20 марта. /ТАСС/. Чехия поддержит просьбу Великобритании о продлении срока ее выхода из Евросоюза. Об этом в среду на встрече с депутатами нижней палаты парламента республики заявил премьер-министр Андрей Бабиш, информировали ТАСС в пресс-службе высшего законодательного органа.

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"Чехия на текущей неделе в Европейском совете поддержит просьбу Великобритании об отсрочке Brexit. Не могу представить, что какое-либо из государств - членов ЕС заблокировало бы британскую инициативу и она [Великобритания] должна была бы покинуть организацию без заключения соглашения с ней. Brexit без соглашения - наихудший вариант", - считает премьер.

Бабиш также отметил, что пока не знает конкретное содержание просьбы Лондона об отсрочке Brexit.

Ранее европейский дипломатический источник сообщил ТАСС, что Франция и Италия - готовы блокировать на саммите сообщества 21-22 марта отсрочку выхода Великобритании (Brexit), запланированного на 29 марта, если не получат гарантий, что эта отсрочка позволит обеспечить организованный выход.

 

Теги
ЧехияВеликобританияИталияФранцияBrexitБабиш, Андрей
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