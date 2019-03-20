Amnesty International: не менее 14 мирных жителей стали жертвами авиаударов США в Сомали

ТАСС, 20 марта. Правозащитная организация Amnesty International установила, что в результате ударов американских военных самолетов и беспилотников Reaper вблизи сомалийской столицы Могадишо погибли не менее 14 мирных жителей, еще восемь человек получили ранения. Соответствующий доклад правозащитников опубликован на сайте организации в среду.

Данные о потерях среди гражданского населения были получены в результате криминалистической экспертизы, а также анализа спутниковых снимков, опроса свидетелей и источников в армии США. Речь в докладе идет о жертвах пяти авиаударов, нанесенных армией США по сомалийской провинции Нижняя Шабелле в течение последних двух лет. Всего за этот период было осуществлено 100 таких ударов, утверждает организация. В данном регионе силы США проводят операции против боевиков радикальной экстремистской группировки "Аш-Шабаб".

По мнению правозащитников, такие действия Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ) нарушают международное гуманитарное право и в ряде случаев могут быть расценены как военные преступления. Amnesty International выступила с призывом к властям США провести беспристрастное расследование убийства мирных жителей, а также выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавшим.

Африканское командование ВС США отвергло утверждения о гибели гражданского населения в результате американских операций в Сомали. Ранее АФРИКОМ неоднократно заявлял, что в результате авиаударов США потери несут лишь боевики "Аш-Шабаб" и сотрудничающие с ними лица. Правозащитники Amnesty International утверждают, что после сопоставления данных среди этих лиц обнаружены и мирные сомалийские фермеры.

"Аш-Шабаб" была образована в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству. С 2008 года боевики регулярно совершают террористические атаки.