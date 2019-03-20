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Назарбаев и Медведев договорились в будущем продолжать регулярные контакты

Глава правительства РФ отметил, что высоко ценит исторический вклад первого президента Казахстана в становление двусторонних отношений

АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Первый президент Казахстана - Елбасы (лидер нации) - Нурсултан Назарбаев в среду провел телефонный разговор с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, с которым договорился о продолжении регулярного сотрудничества в будущем. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

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"В ходе разговора глава правительства РФ отметил, что высоко ценит исторический вклад Нурсултана Назарбаева в становление казахстанско-российских отношений и развитие евразийской интеграции. Нурсултан Назарбаев и Дмитрий Медведев договорились о продолжении регулярных контактов в будущем", - говорится в сообщении.

Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета. Полномочия президента перешли 20 марта к бывшему председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с момента принесения присяги народу Казахстана.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичОтставка Нурсултана Назарбаева
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