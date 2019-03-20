Достижения Назарбаева: почему бывшего главу Казахстана можно считать исторической фигурой

Назарбаев управляет Казахстаном уже порядка 30 лет, придя к власти в 1989 году в качестве первого секретаря ЦК Компартии Казахстана на волне поздней перестройки. Потом он был избран президентом Казахстана и с тех пор является бессменным лидером страны. Назарбаев — это историческая фигура. Причем не только для Казахстана, но и для всего постсоветского пространства. Это единственный лидер, находившийся у власти до настоящего момента, который был частью руководства СССР. Рост экономики Назарбаев привел Казахстан к серьезным экономическим достижениям, которые казахстанцы будут, думаю, еще долго вспоминать. Если брать ВВП Казахстана на душу населения в то время, когда его возглавил Назарбаев, то тот был в середине списка союзных республик по этому и другим показателям социально-экономического развития. Сейчас Казахстан занимает на постсоветском пространстве, если из него исключить страны Балтии, которые являются членами ЕС, второе место после России: то есть он обогнал страны Южного Кавказа, Белоруссию. Опередил Казахстан и Украину, хотя ее население более чем в два раза больше населения Казахстана (42 млн против 18 млн человек соответственно). Также Украина унаследовала мощнейшую советскую промышленность. Экономический рост произошел в Казахстане не автоматически. В стране были запасы нефти, как и в России, но их сложно было использовать. Страна не унаследовала столь же мощной нефтегазовой промышленности советского времени, как Россия или Туркменистан в Центральной Азии. Для того чтобы использовать свои нефтяные запасы, республике потребовались серьезные инвестиции. Казахстан сумел создать благоприятные условия и привлечь инвесторов со всего мира: из Китая, стран Запада, арабских государств и России. Благодаря этому удалось решить много экономических проблем. Сейчас Казахстан нацелен на превращение в финансовый центр и хаб высокотехнологичной экономики.

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В советское время Казахстан не был первой республикой и по научному потенциалу. Например, чтобы защитить диссертацию, нужно было ехать из Алма-Аты в Ташкент. При Назарбаеве науке и образованию уделяли много внимания. В первую очередь — это подготовка специалистов за рубежом. Для этого есть специальная программа "Болашак", сделавшая доступным образование в самых престижных вузах мира (включая страны Запада, Россию, Китай) для молодежи из простых семей. Возникли очаги новой науки и образования — в частности, "Назарбаев Университет" и система новых школ. В стране активно занимались подготовкой новых управленческих кадров. Это стало важным стимулом для создания более современной экономики. Внутренний мир Одно из главных достижений Назарбаева — сохранение мира и стабильности в стране. Он стал одним из основных гарантов сохранения межнационального мира в Казахстане. Если вспомнить исторический контекст, то Назарбаев возглавил республику вскоре после межнационального конфликта в Алма-Ате в 1986 году — волнений казахской молодежи после назначения на пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана предшественника Назарбаева Геннадия Колбина (русского по национальности). Это был серьезный конфликт на национальной почве, который ставил под вопрос сохранение межнационального мира в стране после распада СССР. На этом фоне в 1990-х годах часто прогнозировали, что конфликт на национально-языковой почве со втягиванием в него России, наподобие того, что произошел на востоке Украины, случится как раз в Казахстане. Однако ничего подобного не произошло. Это во многом заслуга Назарбаева, так как он создал серьезные переговорные механизмы с представителями всех народов, проживающих в стране. Одним из них, в частности, является Ассамблея народов Казахстана — консультативный орган, в котором представлены все народы страны. В Казахстане прилагали усилия к тому, чтобы все этнические группы страны не чувствовали себя обделенными — в первую очередь это касается русскоязычного населения.

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В российской прессе в последнее время звучала критика Назарбаева, связанная с переводом письменности казахского языка на латиницу. В то же время важно подчеркнуть, что в Казахстане не ограничивается использование русского языка и, как правило, русскоязычное население не знает казахского. Поэтому, как отмечают многие эксперты, такое решение не затруднит жизнь русскоязычных граждан страны. Они могут продолжать пользоваться русским языком, в том числе в госструктурах. Переход на латиницу был предпринят в связи с изменением демографического баланса в стране из-за высокой рождаемости среди казахского населения, так как для казахской молодежи так просто удобнее. Евразийская интеграция и уникальная многовекторность Назарбаев сыграл большую роль и в том, что страна не столкнулась с угрозой религиозного экстремизма, в то время как Центральная Азия — это регион, подверженный этой опасности. В Казахстане тоже были серьезные террористические выступления, однако в целом атмосфера экономического развития и стабильности стала защитой от роста экстремизма, и она работает лучше, чем силовые меры. Назарбаев нашел уникальную формулу взаимодействия с ведущими державами мира в рамках многовекторной внешней политики, которая позволила избежать каких-либо конфликтов и с Западом, и с Россией, и с Китаем. Более того, благодаря этому Казахстан умело играет роль посредника, оказав эффективную помощь в недавнем конфликте России с Турцией. Плюс, идет "астанинский процесс" — поиск решения конфликта в Сирии. В 2017–2018 годах страна была непостоянным членом Совета Безопасности ООН, где она прилагала серьезные усилия по урегулированию ситуации в Афганистане и борьбе с религиозным экстремизмом.

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