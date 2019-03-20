Улицы в пяти городах Казахстана переименуют в честь Назарбаева

АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Центральные улицы пяти городов Казахстана назовут в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Сообщения о переименованиях продолжают поступать в среду из разных уголков страны.

"Депутаты маслихата [местный представительный орган] приняли соответствующее решение единогласно. Таким образом центральная улица Павлодара теперь будет называться проспектом Назарбаева", - сообщает агентство "Казинформ".

Инициативу подхватили и представители совета общественности Усть-Каменогорска. "Переименовать могут одну из главных улиц областного центра - проспект Независимости в проспект Нурсултана Назарбаева", - сообщает телеканал "Хабар 24". Комиссия городского маслихата единогласно поддержала это предложение, теперь оно будет вынесено на внеочередную сессию этого представительного органа.

В Петропавловске депутаты городского собрания единогласно проголосовали за то, чтобы назвать одну из центральных улиц - улицу Мира, именем Назарбаева. "Существует давняя традиция давать городам, важным объектам, улицам имена известных личностей, которые внесли большой вклад в историю страны. Нужно поддержать идею назвать одну из улиц нашего города именем первого президента. Наши потомки должны помнить, с чего начиналась история независимого Казахстана", - приводит "Казинформ" слова директора североказахстанского филиала АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ" Сергея Худякова.

В Атырау также решили переименовать центральный проспект в честь первого президента страны. По информации "Казинформ", это предложение в маслихате поддержали единогласно. Ранее стало известно, что депутаты маслихата одного из крупнейших казахстанских городов - Шымкента, приняли решение переименовать в честь Назарбаева центральный проспект.

С предложением переименовать в честь Назарбаева столицу страны и центральные улицы городов областных центров республики выступил ранее в среду новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Парламент в тот же день принял законопроект о переименовании Астаны, а маслихат города поддержал это решение.