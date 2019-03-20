Трамп 25-26 марта примет в Белом доме Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в Белом доме 25-26 марта примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс- секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Президент и премьер-министр обсудят общие интересы и действия своих стран на Ближнем Востоке во время рабочей встречи 25 марта. Президент 26 марта устроит прием для премьер-министра", - отметила она.

Решение о роспуске Кнессета и проведении досрочных парламентских выборов в Израиле единогласно приняли 24 декабря 2018 года главы партий, входящих в правительственную коалицию. Причиной этого стали разногласия вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию. 26 декабря Кнессет утвердил закон о самороспуске и назначил досрочные парламентские выборы в стране на 9 апреля. Правительство Нетаньяху продолжит работать до формирования нового кабинета по итогам голосования.