Глава МИД ФРГ: заявка Лондона на отсрочку Brexit еще не решила проблему

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Заявка Лондона на отсрочку выхода страны из Евросоюза еще не решила саму проблему Brexit, нужна конкретика относительно плана Великобритании. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Британские депутаты отвергли и Brexit без сделки, и саму сделку

Сюжет, достойный Кафки. Британские депутаты отвергли и Brexit без сделки, и саму сделку

"Проблема после письма Терезы Мэй еще не решена, - приводит слова министра пресс-служба внешнеполитического ведомства. - Если Европейский совет и должен принимать решение об отсрочке для Великобритании, то мы бы хотели знать, с какой конкретной перспективой".

Одновременно Маас подчеркнул, что, если это предоставит реальный шанс добиться упорядоченного Brexit, можно будет "совершить еще один круг почета" и отложить выход страны из ЕС.

Ранее в среду премьер Великобритании Тереза Мэй направила ЕС письмо с просьбой отложить выход страны из Евросоюза до 30 июня. Дипломатический источник в Брюсселе заявил, что официальное письмо с британским запросом передано главе Европейского совета Дональду Туску. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер порекомендовал Великобритании завершить процесс Brexit до выборов в Европарламент 23-26 мая.