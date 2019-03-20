{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Глава МИД ФРГ: заявка Лондона на отсрочку Brexit еще не решила проблему

Хайко Маас считает, что необходима конкретика относительно плана Великобритании

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Заявка Лондона на отсрочку выхода страны из Евросоюза еще не решила саму проблему Brexit, нужна конкретика относительно плана Великобритании. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас.

На эту тему
Сюжет, достойный Кафки. Британские депутаты отвергли и Brexit без сделки, и саму сделку

"Проблема после письма Терезы Мэй еще не решена, - приводит слова министра пресс-служба внешнеполитического ведомства. - Если Европейский совет и должен принимать решение об отсрочке для Великобритании, то мы бы хотели знать, с какой конкретной перспективой".

Одновременно Маас подчеркнул, что, если это предоставит реальный шанс добиться упорядоченного Brexit, можно будет "совершить еще один круг почета" и отложить выход страны из ЕС.

Ранее в среду премьер Великобритании Тереза Мэй направила ЕС письмо с просьбой отложить выход страны из Евросоюза до 30 июня. Дипломатический источник в Брюсселе заявил, что официальное письмо с британским запросом передано главе Европейского совета Дональду Туску. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер порекомендовал Великобритании завершить процесс Brexit до выборов в Европарламент 23-26 мая.

Теги
ГерманияВеликобританияТуск, ДональдЮнкер, Жан-КлодBrexitМэй, ТерезаМаас, Хайко
Reuters: премьер Венгрии заявил, что добровольно приостановил членство своей партии в ЕНП
По словам Виктора Орбана, он принял такое решение, чтобы избежать принудительного приостановления членства партии во фракции Европарламента
Читать полностью