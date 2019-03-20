В ООН приветствовали ужесточение приговора Караджичу

ООН, 20 марта. /ТАСС/. Ужесточение приговора бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу демонстрирует, что ответственность за преступления довлеет над безнаказанностью. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении специального советника генсека ООН по предупреждению геноцида Адама Диенга в связи с изменением Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговора Караджичу с 40 лет до пожизненного заключения.

"Данное решение по апелляции подтверждает, что ответственность всегда довлеет над безнаказанностью, - подчеркнул Диенг. - Однако только справедливость не принесет подлинного примирения общинам, разделенным насилием".

По его мнению, отрицание геноцида в Сребренице продолжает оставаться препятствием для примирения. В связи с этим он выразил "обеспокоенность продолжающимися попытками отвергать тяжесть преступлений, совершенных в Сребренице, включая героизацию военных преступлений".

Караджич, в течение 13 лет скрывавшийся от международного правосудия, был арестован спецслужбами Сербии в пригороде Белграда в июле 2008 года. Судебный процесс над ним начался в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) 26 октября 2009 года. В марте 2016 года инстанция приговорила Караджича к 40 годам заключения, признав виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде в Сребренице.

Рассмотрением апелляции занимался МОМУТ, созданный по решению Совета Безопасности ООН для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Судьи апелляционной палаты решили ужесточить приговор до пожизненного, учитывая "крайне важную роль Караджича и его непосредственное участие в совершении самых тяжких преступлений в период всего конфликта в Боснии и Герцеговине".