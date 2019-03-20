Си Цзиньпин приезжает с визитом в Италию

РИМ, 21 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Председатель КНР Си Цзиньпин начинает в четверг официальный визит в Италию. В программе китайского лидера - переговоры с высшим руководством республики: президентом Серджо Маттареллой, председателями обеих палат парламента Марией Элизабеттой Казеллати (Сенат) и Роберто Фико (Палата депутатов), премьер-министром Джузеппе Конте.

Официальные встречи начнутся 22 марта, тогда как подписание пакета документов намечено на 23 марта. В субботу, 24 марта, Си Цзиньпин отправится в Палермо, административный центр острова Сицилия, с частным визитом, как его характеризует протокол.

В Риме и Палермо принимаются особые меры безопасности. В частности, в итальянской столице предусмотрены сразу две "особые зоны". Одна из них охватит центральные районы, где будет ограничено движение транспорта и запрещена парковка. Вторая - так называя зона В - протянется в северно- восточном направлении и также включит ряд крупных улиц. Неудобства местные жители будут испытывать вплоть до субботы, когда высокий гость отправится на юг.

Меморандум о намерениях

Последний раз лидер Китая приезжал на Апеннины 10 лет назад. К визиту Си Цзиньпина стороны подготовили внушительный пакет документов. Один из основных - меморандум о намерениях. Именно он вызвал волну полемики, которая разразилась в Италии задолго до самой поездки и стала новым камнем преткновения между двумя правящими партиями - "Движением "5 звезд" и "Лигой". Как можно было понять из многочисленных публикаций в итальянских СМИ, идею меморандума, который фактически знаменует вхождение Италии в китайскую глобальную инициативу "Один пояс - один путь" - "Экономический пояс шелкового пути", в основном продвигало "Движение". "Лига" и ее лидер - вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини - не преминули заработать очки избирателей на заявлениях, что не допустят "колонизации" страны.

Примечательно, что первой о подготовке меморандума сообщила газета Financial Times, которая отмечала, что Италия станет первой страной "Группы семи", вошедшей в глобальную транспортную инфраструктуру, о цели создании которой Си Цзиньпин объявил в 2013 году. Причем, по утверждению авторитетного издания, намерения Рима вызвали недовольство и критику американской администрации, ведущей сложные торговые переговоры с Пекином. Премьер-министр Конте заверил, что меморандум с Китаем имеет исключительно экономическо-торговое наполнение, лишен геополитической коннотации и никак не противоречит североатлантической оси партнерства, а также соответствует общей европейской стратегии развития отношений с Китаем.

Для Италии новый качественный скачок сотрудничества с Китаем является дополнительной возможностью для выхода на перспективный китайский рынок. По наиболее полным данным за 2017 год, объем китайского экспорта в Италию более чем вдвое превышает экспорт Италии в Китай (€28,5 млрд против €13,5 млрд соответственно). Китай для Италии - третий по значимости экспортер, тогда как в списке импортеров итальянской продукции Пекин занимает лишь девятое место.

Планируется, что, помимо меморандума, руководство Италии подпишет с Китаем еще 50 соглашений о сотрудничестве между государственными и частными компаниями. Как сообщали СМИ, 29 соглашений касаются сфер, находящихся в государственном ведении. В частности, предусмотрены документы между таможенными службами двух стан, о взаимном признании водительских прав, об университетских и культурных обменах, совместных космических исследованиях. 21 соглашение обсуждается ведущими компаниями, которые с итальянской стороны представлены такими стратегическими, как Snam, Sace Enel, Fincantieri, банками UniCredit и Intesa Sanpaolo. Энергетическая ENI должна подписать соглашение с Bank of China о финансовом сотрудничестве для начала разведки на китайской территории.

Для Китая на данном этапе ключевым является сотрудничество в области портовой индустрии. Китайские инвесторы заинтересованы в итальянских портах, ключевых для "нового шелкового пути". Китайская сторона готова к большим вложениям, и интерес здесь взаимный. Специалисты утверждают, что через итальянские порты проходит гораздо меньший объем китайских товаров, чем через порты стран Северной Европы. В китайских инвестициях здесь видят большой потенциал развития и модернизации.

Остановка в Палермо

С этой точки зрения неслучайна и остановка Си Цзиньпина в Палермо. По словам мэра Палермо Леолуки Орландо, "это не просто европейский порт, но порт Средиземноморья, который соединяет Европу с Африкой и Ближним Востоком". "Мы открыты приему мигрантов. Всех, кто прибывает, мы считаем своими. В Палермо китайская община насчитывает 3 тыс. человек, которые полностью интегрированы, многие задействованы в секторе торговли", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. По некоторым данным, в Палермо и прилежащих районах работают до 400 китайских компаний и предпринимательских объединений. В основном речь идет о торговой деятельности.

Мэр считает, что выбор китайского лидера Палермо является подтверждением нового образа города в коллективном сознании. "Наш город стал привлекателен с туристической точки зрения. Я считаю Палермо - город, который с точки зрения культуры наиболее изменился в Европе за последние 40 лет. Мы были столицей мафии, теперь мы культурная столица, а согласно статистике, Палермо считается самым безопасным городом Италии. И Палермо стал городом, привлекательным для иностранных инвесторов", - указал Орландо. Он убежден, что с Китаем есть большие перспективы взаимодействия в самых разных сферах, включая образование.

Остановка, которой пока не будет

В маршруте Си Цзиньпина отсутствует одна важная остановка, которую обычно совершают высокие гости на Апеннинах, - это Ватикан. До последнего дня в СМИ ходили слухи, что встреча с Папой Римским Франциском может состояться, даже вне стен папского города-государства, с которым у Китая нет официальных дипломатических отношений. В Ватикане заявляли, что их ворота открыты для лидера Китая. Однако соответствующего запроса с китайской стороны не поступало, в Пекине также дали понять, что "время пока не пришло", хотя Китай продолжает поддерживать конструктивный диалог. Важным его этапом стало подписание в сентябре 2018 года предварительного соглашения между Святым престолом и Ватиканом об утверждении Папой епископов, которые ранее назначались так называемой патриотической католической церковью в Китае без согласования с главой Римско-католической церкви.

Святой Престол - единственный европейский субъект международного права, напрямую поддерживающий дипломатические отношения с Тайванем, что вызывает резкое недовольство в Пекине. Контакты между внешнеполитическими ведомствами Ватикана и КНР носят специфический характер: все двусторонние переговоры ведутся на уровне официальных представителей религиозных кругов. Местные наблюдатели уже назвали это соглашение историческим, открывающим путь к укреплению отношений между Святым престолом и КНР.

Открытый вопрос

В итоге после нескольких недель дискуссий об опасности сближения с Китаем в итальянском парламенте накануне была принята резолюция, предложенная правящим большинством, которая поддерживает линию правительства. Таки образом парламент неформально дал согласие на подписание меморандума, по утверждению "Движения "5 звезд", в первоначальной редакции без внесения изменений. Тем не менее один вопрос, касающийся безопасности, остается. Это допуск китайских компаний и применение китайских технологий в развитии систем мобильной связи пятого поколения (5G).

Перед дилеммой стоит не только Италия. Американская администрация утверждает, что, сотрудничая в этой сфере, европейские страны подвергают угрозе свою информационную безопасность. Китайская компания Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира.

В Китае накануне визита Си Цзиньпина заявили, что сотрудничество в области развития 5G уже идет и будет укрепляться.