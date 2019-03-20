WSJ: в Конгрессе запросят документы у лиц из окружения Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Юридический комитет нижней палаты Конгресса США планирует в скором времени направить вторую серию повесток о выемке документов у лиц из окружения президента Дональда Трампа в рамках расследования хода его предвыборной кампании в 2016 году и его бизнеса. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По сведениям издания, повестки будут направлены адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, бывшему личному адвокату американского лидера Майклу Коэну, бывшему госсекретарю Рексу Тиллерсону и бывшему экономическому советнику Гэри Кону.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса 4 марта начал расследование, касающееся предвыборной кампании Дональда Трампа, деятельности его переходной команды после победы на выборах, а также бизнеса американского лидера. Сотрудники комитета направили 81 письмо частным лицам и организациям, в том числе в Белый дом, министерство юстиции США, сотрудникам предвыборной кампании Трампа и его сыновьям, с требованием в течение двух недель предоставить запрошенные для расследования документы. По утверждению телеканала CNN, в ходе расследования будут изучаться такие вопросы, как возможное создание препятствий правосудию, сговор с Россией и злоупотребление полномочиями. Полученная информация может быть использована в качестве основания для процедуры импичмента.

В феврале о возобновлении аналогичного расследования в отношении Трампа и его окружения заявил глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в Соединенных Штатах в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американскую политику занимается уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.