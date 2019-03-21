Лукашенко рассчитывает на укрепление отношений с Казахстаном во главе с Токаевым

МИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Республики Казахстан, отметив, что рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимодействия между двумя странами. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси вы известны как мудрый государственный деятель, давно заслуживший уважение казахстанского народа. В ходе нашей недавней встречи в Минске [в октябре 2018 года на полях встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности] вами была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя странами", - говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что белорусско-казахстанское всестороннее плодотворное сотрудничество будет и впредь развиваться "в духе стратегического партнерства и доверия". Лукашенко пожелал Токаеву благополучия и новых созидательных достижений на высшем государственном посту.

В среду Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана после того, как первый президент республики Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. Лукашенко во вторник в телефонном разговоре с Назарбаевым с сожалением воспринял решение о сложении тем с себя президентских полномочий.