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Brexit

FT: Великобритания намерена ввести 25 марта план действий при Brexit без сделки

Британское министерство обороны уже повысило готовность вооруженных сил на случай возникновения чрезвычайной ситуации

ТАСС, 21 марта. Власти Великобритании намерены ввести в понедельник, 25 марта, в стране план действий в особых условиях - в отсутствии сделки с ЕС и в связи с неопределенностью по поводу даты Brexit, запланированного на 29 марта. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на представителей правительства.

По их данным, в соответствии с планом, который назван Operation Yellowhammer, заработает особая система "оперативного управления", включающая более 5 тыс. человек, которая призвана предотвратить, в частности, нехватку продовольствия, топлива, ресурсов в финансовой сфере. Ее сотрудники тесно связаны с ведущими министерствами и ведомствами, участвующими в управлении страной в чрезвычайных обстоятельствах, в данном случае в условиях Brexit без сделки. В их числе - министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития, транспорта, финансов и королевская налогово- таможенная служба.

"Оперативно-командные структуры Yellowhammer будут полностью задействованы 25 марта, если между Великобританией и ЕС не будет согласована новая дата выхода", - приводит издание выдержки из письма министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивена Баркли коллегам по кабинету. В случае подтверждения продления сроков выхода королевства из сообщества "кабинету министров необходимо будет решить, следует ли активизировать или же сокращать деятельность [оперативного управления] в зависимости от продолжительности отсрочки", отметил Баркли.

Минобороны Великобритании уже повысило готовность вооруженных сил. В общей сложности 3,5 тыс. военнослужащих в кратчайшие сроки могут быть задействованы при возникновении чрезвычайной ситуации в связи с Brexit.

Ранее премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй отправила в ЕС письмо с просьбой отложить до 30 июня выход страны из Евросоюза. При этом председатель Еврокомиссии Жан- Клод Юнкер рекомендовал Великобритании завершить процесс выхода из ЕС до выборов в Европарламент, которые намечены на 23 мая. В свою очередь председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза на небольшой срок возможен при условии, что парламент Соединенного Королевства одобрит сделку по Brexit.

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