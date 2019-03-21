FT: Великобритания намерена ввести 25 марта план действий при Brexit без сделки

ТАСС, 21 марта. Власти Великобритании намерены ввести в понедельник, 25 марта, в стране план действий в особых условиях - в отсутствии сделки с ЕС и в связи с неопределенностью по поводу даты Brexit, запланированного на 29 марта. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на представителей правительства.

По их данным, в соответствии с планом, который назван Operation Yellowhammer, заработает особая система "оперативного управления", включающая более 5 тыс. человек, которая призвана предотвратить, в частности, нехватку продовольствия, топлива, ресурсов в финансовой сфере. Ее сотрудники тесно связаны с ведущими министерствами и ведомствами, участвующими в управлении страной в чрезвычайных обстоятельствах, в данном случае в условиях Brexit без сделки. В их числе - министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития, транспорта, финансов и королевская налогово- таможенная служба.

"Оперативно-командные структуры Yellowhammer будут полностью задействованы 25 марта, если между Великобританией и ЕС не будет согласована новая дата выхода", - приводит издание выдержки из письма министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивена Баркли коллегам по кабинету. В случае подтверждения продления сроков выхода королевства из сообщества "кабинету министров необходимо будет решить, следует ли активизировать или же сокращать деятельность [оперативного управления] в зависимости от продолжительности отсрочки", отметил Баркли.

Минобороны Великобритании уже повысило готовность вооруженных сил. В общей сложности 3,5 тыс. военнослужащих в кратчайшие сроки могут быть задействованы при возникновении чрезвычайной ситуации в связи с Brexit.

Ранее премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй отправила в ЕС письмо с просьбой отложить до 30 июня выход страны из Евросоюза. При этом председатель Еврокомиссии Жан- Клод Юнкер рекомендовал Великобритании завершить процесс выхода из ЕС до выборов в Европарламент, которые намечены на 23 мая. В свою очередь председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза на небольшой срок возможен при условии, что парламент Соединенного Королевства одобрит сделку по Brexit.