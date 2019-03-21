Петиция в поддержку отмены Brexit собрала более 800 тыс. подписей

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Петиция в поддержку отмены выхода Великобритании из Евросоюза путем отзыва статьи 50 Лиссабонского договора собрала в четверг более 800 тыс. подписей. Соответствующее прошение под заголовком "Отменить статью 50 и остаться в ЕС" было зарегистрировано на сайте британского парламента.

Число желающих поддержать данную петицию настолько большое, что данный сервис периодически перестает работать. Таким образом, уже сейчас прошение получило достаточную поддержку в 100 тыс. подписей, чтобы оно было вынесено на рассмотрение Палаты общин.

"Правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС - это "воля народа". Мы должны покончить с этим утверждением, продемонстрировав силу общественной поддержки идее остаться в ЕС. Референдум может не состояться, поэтому голосуйте сейчас", - говорится в тексте петиции.

Глава британского МИД Джереми Хант ранее назвал возможным проведение голосования в парламенте по вопросу отмены Brexit, если соглашение об условиях сотрудничества с Евросоюзом на следующей неделе не будет принято Палатой общин, хотя и назвал такой сценария маловероятным. Британский премьер в среду запросила у ЕС отсрочить дату выхода страны из ЕС до 30 июня вместо запланированного 29 марта. Однако глава Евросовета Дональд Туск в ответ заявил, что перенос "развода" на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit. Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения - 15 января и 12 марта. На этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству вынести на голосование сделку в третий раз, если она не будет существенно изменена.