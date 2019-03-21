Зеленский заявил, что готов к переговорам с РФ в двустороннем и многосторонних форматах

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, выдвиженец партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, который является безусловным лидером всех последних рейтингов у избирателей, назвал в числе своих приоритетов в случае победы на выборах установление мира в Донбассе, борьбу с коррупцией и строительство дорог.

"Я бы хотел сделать все для того, чтобы на востоке Украины прекратили стрелять, чтобы больше не гибли наши люди, ведь человеческая жизнь - это самая главная ценность", - сказал Зеленский в интервью журналу "Новое время".

По его мнению, для победы Украине нужны "сильная дипломатия, экономический рост, крепкая армия и активная информационная политика". "На дипломатическом фронте мы должны вести наступление, а не ждать, пока это сделают за нас. Нужно вести переговоры. Необходимо возобновить встречи в "нормандском формате" и привлекать к многосторонним переговорам США и Великобританию, - убежден лидер партии "Слуга народа". - Если мы вместе с нашими союзниками и партнерами признаем необходимым, то, возможно, нужно будет и с Россией вести двусторонние переговоры".

При этом Зеленский заявляет, что "никто не имеет права решать что-то относительно Украины без участия Украины". "И никаких уступок в вопросах независимости, суверенности и территориальной целостности быть не может. В то же время нужно выступать с украинскими инициативами по поводу прекращения боевых действий, деоккупации Донбасса и возвращения Крыма, - предлагает кандидат в президенты. - Со времени минских соглашений этих инициатив со стороны Украины фактически не было. Нужна политическая воля".

Еще одним залогом мира Зеленский назвал сильную экономику и привлечение инвестиций со всего мира. Политик также сделал акцент на построении "мощной армии". "Интеграция в НАТО - это, прежде всего, способ реформирования армии и обеспечения суверенитета Украины. Считаю, что вступление в НАТО должно проходить только через всеукраинский референдум. Но в армии нужно переходить на натовские стандарты, учиться у натовских специалистов. Зарплата и социальная защита воинов должны быть на уровне армий НАТО", - подчеркнул политик.

Другой важной задачей кандидат в президенты назвал борьбу с коррупцией, которая является, по его словам, "главным внутренним врагом Украины". "Ну и третье - дороги. Я очень хочу, чтобы на Украине наконец-то были нормальные дороги с цементобетонным покрытием. Мы с "Кварталом" постоянно ездили на гастроли по всем регионам. О состоянии украинских дорог я знаю не из новостей", - подчеркнул кандидат.

Согласно последним данным опроса украинской социологической группы "Рейтинг", лидером президентской гонки является Владимир Зеленский с результатом 24,9%. За ним следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (18,8%) и Петр Порошенко (17,4%).