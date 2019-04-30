Сбежавший из-под ареста венесуэльский оппозиционер находится в посольстве Чили в Каракасе

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 апреля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, сбежавший из-под домашнего ареста, находится на территории посольства Чили в Каракасе. Об этом сообщил во вторник глава МИД Чили Роберто Ампуэро.

"Лилиан Тинтори и ее дочь прибыли в качестве гостей в здание нашей дипмиссии в Каракасе. Несколько минут назад к ней присоединился ее супруг, Леопольдо Лопес, который вместе с семьей находится в вышеназванном месте", - написал он в Twitter.

По словам министра, Чили намерена продолжать защищать "венесуэльских демократов".

Ранее во вторник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране. На видео также снят Лопес, который в 2015 году был приговорен к 13 годам и девяти месяцам тюрьмы за организацию антиправительственных манифестаций, закончившихся столкновениями и гибелью людей. В 2017 году он был переведен под домашний арест. По словам Гуайдо, видео было снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.