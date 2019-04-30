МИД Болгарии: Венесуэле необходимы свободные выборы президента

СОФИЯ, 30 апреля. /ТАСС/. МИД Болгарии выступил во вторник с официальным заявлением в связи с ситуацией в Венесуэле, подчеркнув, что "Болгария поддерживает венесуэльский народ в его стремлении занять активную гражданскую позицию против диктатуры и насилия".

"Мы категоричны в том, что необходимо мирное решение кризиса и обеспечение плавного перехода к легитимной, демократически установленной власти. Ситуация в стране и пропасть, в которую она ввергнута, - политическая, социальная и экономическая, абсолютно свидетельствуют о необходимости скорейшего проведения свободных и прозрачных президентских выборов", - отмечено в заявлении.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы идут антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо.