СМИ: как минимум 25 венесуэльских военных попросили убежища в посольстве Бразилии

КАРАКАС, 30 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 25 представителей Вооруженных сил Венесуэлы попросили предоставить им убежище в посольстве Бразилии в Каракасе в день протестов против президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом во вторник сообщает агентство EFE.

По его данным, среди обратившихся нет военных высокого ранга, большая часть - рядовые. Источники агентства отмечают, что с большой вероятностью диппредставительство даст положительный ответ на просьбу.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы во вторник проходят антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В столице страны в результате столкновений протестующих с силами правопорядка были ранены не менее 50 человек, как минимум 11 задержаны. Ответные акции проводят и сторонники президента Боливарианской Республики.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), ОАГ, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.