Новому императору Японии вручили символы его полномочий

ТОКИО, 1 мая. /ТАСС/. Символы императорских полномочий - Большая государственная и личная печати, а также так называемые священные регалии: меч и драгоценная яшма, спрятанные в ларцах, - были вручены в среду новому монарху Японии Нарухито. Третья регалия - металлическое зеркало - находится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

Церемония прошла в главном - "Сосновом" - зале императорского дворца в центре Токио, ее в прямом эфире транслировали национальные телеканалы. В ней приняли участие представители трех ветвей власти - премьер-министр Японии Синдзо Абэ и члены его кабинета, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда.

Затем в "Сосновом зале" должна состояться встреча нового императора с более широким кругом представителей общественности. На ней Нарухито выступит с первым обращением к нации в качестве монарха.

В соответствии с законом он получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец - 85-летний бывший император Японии Акихито. Еще в 2016 году он выразил пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно. Однако для Акихито было сделано исключение - парламент по инициативе правительства принял специальный закон, разрешающий ему покинуть престол в качестве исключения. После отречения Акихито получил титул "почетного императора", он больше не будет принимать участия в государственных мероприятиях. В частности, он не присутствует на нынешних церемониях во дворце.

Нарухито - первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он закончил токийский элитный университет "Гакусюин" и Оксфорд.

Супруга нового императора Масако - дочь известного в Японии дипломата, она закончила Токийский университет и Гарвард, до замужества делала карьеру в МИД страны. У императорской четы есть один ребенок - дочь Айко, родившаяся 1 декабря 2001 года.