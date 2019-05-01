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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро упрекнул Помпео в несерьезности из-за слов о его планах покинуть Венесуэлу

Ранее госсекретарь США заявил, что венесуэльский лидер планирует бежать на Кубу

КАРАКАС, 1 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро упрекнул госсекретаря США Майкла Помпео в несерьезности из-за утверждения, что лидер Боливарианской Республики собирался во вторник покинуть страну на самолете.

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"Майкл Помпео сказал, что у Мадуро был готов самолет, чтобы улететь, и русские ему запретили покидать страну. Прошу вас, господин Помпео, такое нельзя говорить серьезно!" - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала TeleSUR.

Помпео в интервью CNN выступил с утверждением, что российские власти уговорили Мадуро не покидать страну на самолете во вторник.

По словам госсекретаря, у властей США есть информация о том, что президент Венесуэлы готовился к тому, чтобы сбежать на Кубу.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)
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