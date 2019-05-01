Мадуро упрекнул Помпео в несерьезности из-за слов о его планах покинуть Венесуэлу

КАРАКАС, 1 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро упрекнул госсекретаря США Майкла Помпео в несерьезности из-за утверждения, что лидер Боливарианской Республики собирался во вторник покинуть страну на самолете.

"Майкл Помпео сказал, что у Мадуро был готов самолет, чтобы улететь, и русские ему запретили покидать страну. Прошу вас, господин Помпео, такое нельзя говорить серьезно!" - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала TeleSUR.

Помпео в интервью CNN выступил с утверждением, что российские власти уговорили Мадуро не покидать страну на самолете во вторник.

По словам госсекретаря, у властей США есть информация о том, что президент Венесуэлы готовился к тому, чтобы сбежать на Кубу.