Трамп направил поздравления новому императору Японии

"Первая леди [Меланья Трамп] и я передаем наши самые глубокие поздравления от имени всех американцев их величествам императору Нарухито и императрице Масако в связи с его интронизацией в качестве нового императора Японии. Поскольку японцы вступают в новую эру Рэйва, мы обновим крепкие узы дружбы между нашими двумя странами", - отметил Трамп.

Он напомнил, что название новой эры означает "прекрасная гармония". "Мы искренне желаем, чтобы наш союз продолжал процветать и укрепляться в этом духе. Сегодня наши самые добрые мысли связаны с японцами, и мы разделяем надежду на еще более светлое будущее", - заключил президент.

В соответствии с законом, Нарухито получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец - 85-летний бывший император Японии Акихито. Еще в 2016 году он выразил пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно. Однако для Акихито было сделано исключение - парламент по инициативе правительства принял специальный закон, разрешающий ему покинуть престол в качестве исключения. После отречения Акихито получил титул "почетного императора", он больше не будет принимать участия в государственных мероприятиях. В частности, он не присутствует на нынешних церемониях во дворце.

Нарухито - первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он закончил токийский элитный университет "Гакусюин" и Оксфорд.

Супруга нового императора 55-летняя Масако - дочь известного в Японии дипломата, она закончила Токийский университет и Гарвард, до замужества делала успешную карьеру в МИД страны. У императорской четы есть один ребенок - дочь Айко, родившаяся 1 декабря 2001 года.